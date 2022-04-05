"روشتة" لعلاج مشاهير الإعلام الجديد

أصبح هؤلاء المشاهير اليوم لهم التأثير المباشر والعميق والقوي.. ويمكن أن يغيِّروا قناعات. فاليوم يحصد مشهور أو مشهورة حضورًا على وسائل الإعلام كافة بمجرد كلمة مفاجئة شاردة، أو عبر فعل أو أسلوب حياة همجي أو خيالي.. فهنا من اشتهرت بكلمة، وثانية اشتهرت بحوارات تستعرض حياتها وجسدها، ويقابلها أحدهم اشتهر بهمجية حياة، وثانٍ بالتقليل من أهل العلم، وثالث ورابع وعشرات ممَّن لا يتجاوزن عرض تفاهاتهم وقهقهاتهم التي قَبِلها المتابع.