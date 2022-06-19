سفاهة الأب..!!

يتابع سفهاء المجتمعات، ولا يوجد في منزله مكتبة، ويشاهد كل مقاطع (الواتس آب) المرسلة في جميع المجموعات التي يشترك فيها. يتضايق من الثقافة والمثقفين.. لا يحضر محاضرات ولا ندوات ولا دورات ولا مؤتمرات.. نسبة إنجازه في عمله منخفضة.. ثم يستغرب تدني مستوى أبنائه الدراسي وانحراف سلوكياتهم.