شموخ سمو ولي العهد

لقد كانت السنوات التي تلت تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، سنوات صعبة ومليئة بالتحديات والألغام من قوى إقليمية و"صديقة" و"حليفة"، لكنها كانت أيضًا سنوات صمود وانتصار، فعلى الرغم من محاولات الحجب عن المشهد العالمي، إلا أن بريق الأمير عاد إلى أَلَقِه في أعقاب الأزمة الأوكرانية وتَبِعاتها، وبلغ هذا البريق ذروته في جولة سموه الأخيرة إلى كل من مصر والأردن وتركيا، وهي جولة رأى كثير من المراقبين أنها استباقية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة الشهر القادم.