صوِّر وأرسل

هذه الفكرة جميلة جدًّا، وتُشرك المستهلك في الرقابة، بل تجعله عينًا يرصد جميع المخالفات، ويرسلها للجهات المعنية. ولا أخفيكم أن هناك الكثير ممن لديهم الغيرة الوطنية ـ في السابق ـ يشاهدون الكثير من التجاوزات، ولكن لا حيلة لهم في التبليغ عنها؛ لأن أغلبها وقتي، يمكن تلافيه بسرعة من مرتكب المخالفة، ولكن حاليًا يستطيع الشخص الاتصال على الجهة المعنية، وخلال دقائق تجدهم أمامك يباشرون المشكلة، ويوقّعون الغرامات على مرتكبها. وأتذكر قبل أسابيع عدة أنني ذهبت إلى مطعم صغير في الحي الذي أسكنه، ولاحظت أن العامل يحضر الدجاج من خارج الثلاجة، ويبدو عليه التلف؛ فكلمته في هذا الأمر ولم يستجب، بل انفعل ورفع صوته؛ فقمت من فوري بالتبليغ مع الصور، وما هي إلا لحظات حتى حضر مندوب البلدية، ووثق المخالفة، وأوقع الغرامة مع الإنذار بالإغلاق إذا تكررت المشكلة. بعدها تعدل وضع المطعم بشكل كبير؛ وأصبح حريصًا على النظافة والاهتمام بالتفاصيل كافة.