عبارات عنصرية تستحق العقاب!!

عبارات أخذت تتكرر على مسامعنا، وخوفي من أن تتأصل في نفوس الأجيال الجديدة، وتعمل على تقسيم الوطن؛ فنرى من يقول "نجد حقنا، والقصيم حقنا، والشمال حقنا، والشرقية حقنا، والجنوب حقنا".. فنحن نعلم أنه منذ توحيد الجزيرة العربية على يد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- تم توحيد الاسم ليكون "المملكة العربية السعودية"، وأصبح هذا الكيان حقنا جميعًا، وابتعد الناس عن تقسيم المواقع حسب الزي أو اللهجة، لكن ما يحدث اليوم من نزعة خارجة عما ألفناه يدل على أن هناك أهدافًا يسعى إليها البعض، لا نعلم مصدرها، وهل هي أفكار داخلية أم خارجية.