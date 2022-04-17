علاماتنا التجارية.. ماذا قدَّمت للمجتمع؟

عمومًا، سأركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية الذي تتجاهله تلك الشركات. فمن شاهد مركزًا ثقافيًّا، أو مركزًا لرعاية المعاقين أو الأيتام، أو مدرسة، أو مسجدًا تم بناؤه من قِبلهم؟.. أقصى ما يتم تنظيم فعالية في مناسبات العيد أو اليوم الوطني، وتوزيع بعض الهدايا التي لا تكلف شيئًا لذر الرماد في العيون، وبعدها كما يقال (الوجه من الوجه أبيض). هذا محليًّا، أما خارجيًّا فالوضع لا يختلف كثيرًا؛ إذ لم نجد أي مشاركة لتلك العلامات التجارية في إبراز جهود السعودية إعلاميًّا من خلال بعض وسائل الإعلام الموجودة هناك، سواء الإنسانية أو الثقافية أو العلمية، أو جهود السعودية في خدمة الحرمين.. لا يوجد دعم يُذكر مطلقًا.