عيدنا.. عيدكم يا رجال المرور والدوريات الأمنية

ليلًا نهارًا، صيفًا شتاء، مطرًا أو في الرياح والغبار، حرًّا وبردًا، هم متواجدون لا يكلون ولا يملون، يعملون بنظام وانتظام، وبصمت لا ينطق معه إلا لسان حالنا "أنْ شكرًا لكم إدارة وضباطًا وأفرادًا"، الإدارة العامة للمرور ومتابعة مديرها اللواء سلمان وهو هناك في مكة في خدمة زوار بيت الله الحرام، يتابع هنا في الرياض كما يتابع في كل محافظة ومدينة، في العاصمة الحبيبة الغالية.. ورغم كل ما يحدث من اكتظاظ وأزمات مرورية وتزايد عدد السكان والمركبات، وما تشهده الرياض من إنشاءات وتحويلات وحُفَر، وتزايد منقطع النظير على تملك المركبات واستخراج الرخص القيادية وفعاليات يحضرها مئات الآلاف، لكنك دائمًا تجدهم يبتسمون متعاونين يُسَهّلون ولا يُصَعّبون، ينجزون وأبدًا لا يؤجلون عمل اليوم إلى الغد.