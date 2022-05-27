فوائد فرض رسوم على السياحة الخارجية..!!

وأقترحُ شخصيًّا أن يقنَّن السفر للخارج، خاصة البلدان البعيدة جدًّا من غير ما حاجة لعلاج أو دراسة أو عمل، أو على الأقل منعه فترة معينة على الأقل لمدة سنتين على الأقل بعد تفشي الأمراض في بعض دول العام، ما لم تكن هناك أسباب جوهرية مقنعة للسفر، أو على الأقل تحديد رسوم عليه طالما لديه القدرة على الدفع خارجيًّا؛ لتعود هذه الرسوم لميزانية وزارة السياحة الداخلية للعمل على تطويرها، واستثمار المواقع الأثرية والتاريخية، والمواقع التي تحتاج لمزيد من العمل؛ لتكون أكثر جذبًا للسياح مستقبلاً في فصل الصيف ومواسم الأمطار..!!