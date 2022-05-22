كيف نستغل الآثار للتعريف برصيدنا الحضاري؟

داخليًّا من الضروري أن يتم تدشين حملة إعلامية وتسويقية واسعة وشاملة بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف، تستهدف رفع الوعي الداخلي بأهمية الآثار والقطع الأثرية التي توجد لدى البعض، وإيضاح أنها ملكية عامة للدولة، والإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند العثور على أي قطع أثرية، وحث الجميع على التعامل الأمثل مع المواقع الأثرية، وعدم الاعتداء عليها بأي شكل. كذلك ينبغي حث المواطنين والمقيمين على زيارة المتاحف، والتفاعل معها، والتعرف على محتوياتها، على أن تقوم الجهات المختصة بتجديد أساليب عرض وتقديم هذه المقتنيات النادرة للعامة بطريقة علمية شيقة وجاذبة، مع توفير المعلومات العلمية الدقيقة كافة عنها، والاستعانة بمختصين على قدر عالٍ من الكفاءة، يتولون الإجابة عن استفسارات الزوار والسياح.