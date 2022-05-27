لا تبحلقوا بالقرود.. "طيب وبعدين"؟

* سارَعَ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنفي علاقة قرود البابون بمرض جدري القرود، الذي تفشى مؤخرًا في عدد من الدول، وكأن المركز بذلك ينفي عن نفسه أي تهمة قصور قد تلحق به، خاصة مع التزايد المطرد لقرود البابون في عدد من المناطق، التي كان المركز، وتجاوبًا مع الكثير من البلاغات والنداءات والمقاطع، قد أطلق مطلع العام الميلادي الحالي برنامجًا "لتقييم أضرارها وأسباب تزايدها"، وهو البرنامج الذي تفاءل به كثيرًا أهالي المناطق المتضررة رغبة في إغلاق ذلك الملف المزعج بالنسبة لهم، الذي تفاقم في الآونة الأخيرة بشكل كبير مخلفًا أضرارًا بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية، بل وصلت للاعتداءات الجسدية، وترويع الأطفال والأهالي، هذا بخلاف إتلاف المحاصيل الزراعية.. وكل ذلك باعتراف المركز نفسه.