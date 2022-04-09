لماذا تتجه أنظار العالم إلى السعودية؟

هذا التميز الفريد لوطننا الغالي ليس غريبًا؛ فقد انطلقت من أرضها الرسالة المحمدية، وشعت الدعوة الإسلامية؛ لتملأ آفاق الدنيا. يعزز ذلك وجود أطهر وأقدس البقاع (مكة المكرمة)، بها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وكذا مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. كذلك هناك خصائص ومزايا أخرى، كموقعها الجغرافي الرابط بين قارات العالم القديم (آسيا وأوروبا وإفريقيا)، تحفها أهم الممرات المائية، كما تشرف على مسطحات مائية واسعة في البحر الأحمر والخليج العربي؛ ما يسهل الاتصال والتواصل بالتجارة العالمية من خلال موانئها، يزيد على ذلك مساحتها الجغرافية الواسعة بما يعادل مساحة سبع دول أوروبية؛ فتشكلت التضاريس والمناخات المتنوعة من جبال وصحارى وسواحل.. كل ذلك يزيد من مكانتها السياحية بما منحه رب العباد لهذه الأرض من ثروات وكنوز نفط ومعادن وطاقة شمسية.. نقول إن كل تلك المعطيات جعلت وطننا الغالي مكان فخر واعتزاز وهمة واقتدار؛ إذ أثمرت الرؤية المباركة برامج متنوعة، تلامس فائدتها كل أطياف المجتمع من جودة حياة، وتنمية قدرات بشرية، وشراكات استراتيجية، وبرامج إسكان، واستثمارات، وريادة، وتحول وطني، وتطوير القطاع المالي والصناعات.. كل تلك المنجزات تسير في منظومة مخطط لها بعناية فائقة، ودراسة عميقة، تدفعها همم الرجال بعزيمة كالجبال، وهمة تصل عنان السماء، يقف خلفها الأمير الذي أبهر العالم، وجعل المحللين السياسيين وغيرهم يتحدثون عن عبقريته الفذة ورؤيته العميقة.. شكرًا للأمير محمد بن سلمان الذي رفع كعب الوطن عاليًا في كل المجالات، وعلى جميع الأصعدة.