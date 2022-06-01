مؤتمر الجودة الثامن وتنافسية منتجاتنا وخدماتنا

وأكثر ما يميز هذا المؤتمر، كمنصة ثرية لنشر ثقافة الجودة واتساع مجالاتها، أنه سيعقد على هامش أعماله دورات تدريبية، وهي نحو سبع دورات تدريبية، كما أن المشاركات الفاعلة التي سيشهدها المؤتمر من المختصين والخبراء والقيادات البارزة في مجال الجودة، محليًّا ودوليًّا، وقطاعات الأعمال المختلفة، الذين تمت دعوتهم، ستؤدي لإكساب هذا المؤتمر أبعادًا استثنائية رائعة؛ تصبُّ في مصلحة مستقبل الجودة.