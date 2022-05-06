ماذا حدث بمطار جدة؟!

قد تكون هذه المشاهد مقبولة في فترة سابقة، وتحديدًا قبل رؤية 2030 التي نجحت في تنظيم الكثير من الأنشطة والمجالات، والارتقاء بها إلى أعلى مستوى من الانضباط، ومن بينها نشاط السياحة الدينية، وتفعيل رحلات العمرة، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتَيْ الحج والعمرة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.