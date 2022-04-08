متى تغادر الدراما الخليجية محطة التقليد؟

وبعيدًا عن تفاصيل هذه الأزمة، والدخول في مفرداتها، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من البرامج الكوميدية التي تُبث على شاشات كثير من القنوات الفضائية العربية لم تستطع مغادرة محطة التقليد والانطلاق إلى أعمال فنية أكثر رقيًّا وأشد تأثيرًا، بل إن بعض تلك البرامج يسخر من شعوب بأكملها للدرجة التي قد تتسبب في حدوث أزمات بين الدول والشعوب، تدور رحاها في مواقع التواصل، وتُستخدم فيها ألفاظ الشتائم والسباب المتبادل كافة.