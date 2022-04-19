متى يقف عبث المشاهير؟!

من الحمق محاولة إنكار حجم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على البناء الاجتماعي والثقافي، ومن السفه التأكيد أنها مجرد أدوات، والعبرة بكيف يستخدمها من وقعت في يده؛ فلو كانت وسائل التواصل الاجتماعي كما يذكر البعض لما أصبح هناك سباق نحو مَنْ يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ولما حدث تنافس بين أصحاب الحسابات فيمن يمتلك أكبر عدد من المتابعين/ الأتباع في بعض المواقف. ولا يخفى على عاقل أن معظم الجماهير على تلك المنصات عبارة عن جيوش غير مضمونة التحركات؛ فالجميع حذر من الجميع. والحديث هنا ليس عن الخوف من تلك الجيوش، بل من قادة الجيوش التي تمهد الطرق، وتعلن المعارك.