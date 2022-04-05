مجرمون في قبضة العدالة

في كل مرة تسجِّل أقسام الشرطة لدينا نجاحات مذهلة؛ تبعث على الفخر والاطمئنان لدى المواطن والمقيم، وذلك من خلال إجراءات الضبط الميداني، والمتابعة الدقيقة، وكشف غموض بعض الجرائم المعقدة، والقبض على مرتكبيها، خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد السيارات المسروقة كما نشرت "سبق" خبرًا عن استرداد شرطة منطقة الرياض 26 مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها الذين لم يتوقفوا عند ذلك، بل ارتكبوا بها حوادث جنائية أخرى فوق ما فعلوا؛ إذ لا رادع لهم أو ضمير.. يعني على رأي المثل "موت وخراب بيوت"..!!