مساكين.. أطباء تحت الضرب

وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، هناك 4 أنواع من العنف يمكن أن تحدث في مكان العمل، النوع الأول يحدث من قبل جناة لا علاقة لهم بمكان العمل أو الموظف، النوع الثاني المعتدي هو زبون أو مريض في مكان العمل أو موظف (الأكثر انتشاراً ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية)، النوع الثالث يكون المهاجم موظفاً سابقاً أو حالياً في مكان العمل، النوع الرابع يحدث عندما يكون للجاني علاقة شخصية مع الموظف وليس مع مكان العمل.