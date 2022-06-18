مسبارُ الأمل وعامٌ من الاكتشافات

إن وزن مسبار الأمل يبلغ بمتوسط 500 كجم (دون وقود) وهو بحجم سيارة كبيرة، يدور حول المريخ مرة كل 2.3 يوم في مدار إهليلجي، بحيث يقترب ويبتعد من سطح الكوكب ما بين 20,000 و43,000 كيلومتر، وهذا يسمح له بالحفاظ على رؤية شاملة للمريخ، ومثل معظم الأقمار الاصطناعية يعمل مسبار الأمل بوساطة الألواح الشمسية، ويتواصل مع العلماء باستخدام شبكة الفضاء السحيق التابعة لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ايسا)، وهي شبكة عالمية من التلسكوبات الراديوية.