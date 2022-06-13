مسوِّقو الألياف البصرية والشباب السعودي..!!

تلك الوظائف لا تحتاج لشهادات عليا، وإن اشتُرط ذلك فلدينا الشباب المؤهل من حملة الشهادات العليا، بل حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية، وقد يلحق بهم حملة الشهادة الابتدائية، ما المانع..؟! أيضًا يمكنهم القيام بها؛ فهي ليست صعبة، وليست خارقة للعادة حتى نستقدم لها موظفين من دول عربية لا يتميزون عن شبابنا السعودي بشيء يذكر حين يشكر، بل تجد من الشباب السعودي من الجنسين يفوقهم في الشهادات. ولقد رأينا الشباب السعودي من الجنسين في حملة التعداد السكاني 2022 وهم يتجولون في الأحياء بلباس خاص بمصلحة التعداد السكاني لطرق بيوت المواطنين والمقيمين على حد سواء للمشاركة في تلك الحملة في التعداد، وهم يؤدون عملهم بكل جد وإخلاص ولله الحمد، ولم يشتكِ منهم أحد، فلِمَ لا تحذو بعض الشركات حذوهم في توظيف الشباب السعودي بدلاً من توظيف غير السعوديين بكثافة كبيرة كما هو مشاهَد للجميع..؟!