مشترَكات بين أقطاب الصناعة اليابانية

أولاً: العصامية

كما يُقال، إن الإبداع ابن شرعي للفاقة والفقر؛ فجميع المؤسسين التسعة وُلدوا لعوائل فقيرة، أو فقيرة جدًّا؛ فوالد هوندا -على سبيل المثال- كان حدادًا فقيرًا، يُصلح الدراجات الهوائية على قارعة الطريق، وأمه كانت حائكة أقمشة، وكان من فرط فقر عائلته أن خمسة من إخوانه توفوا نتيجة سوء التغذية وانعدام الأكل قبل أن يكبر الابن البار، ويؤسس إمبراطورية هوندا من كوخ متواضع. أما مؤسس ميتسوبيشي فقد عمل خادمًا لأحد الإقطاعيين، ومؤسس تويوتا عاش في كنف جدَّيْه منذ كان عمره لا يتجاوز ثلاثة أشهر؛ وذلك بعد أن سئمت أمه حياة العوز والحاجة مع أبيه، بينما كان والد مؤسس مازدا صيادًا بسيطًا، وكان الأصغر بين إخوته الاثني عشر. وفيما يخص مؤسسي ياماها وسوبارو وسوزوكي فقد وُلدوا لآباء مزارعين، وكان الأخير يساعد والدَيْه في حقول القطن حين كان عمره لا يتجاوز سبع سنوات.