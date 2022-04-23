مشهور.. يبدأ خجولاً ثم يخجل منه الحياء..!!

مَن يشاهد بعض وسائل التواصل يدرك جيدًا أن الحياء لدى أغلب مشاهير التواصل يمر بحالة من انعدام الشخصية؛ إذ لم يعد لديهم تمييز بين الصواب والخطأ، والمطلوب وغير المطلوب.. فالمهم الوصول إلى أكبر قدر من المتابعين بأي طريقة كانت؛ ومن ثم الحصول على كعكة الإعلانات التي تعني الغش والخداع على من أعطوهم الثقة وتابعوهم؛ إذ شاهدنا جميع هؤلاء المشاهير ـ إلا من رحم ربك ـ يروِّج لإعلانات غير صحيحة عن مأكولات ولحوم وأدوات، وغيرها من أنواع السلع التي تضرر منها الكثير بسبب ثقتهم في هؤلاء المشاهير، خلاف التحلل والتفسخ عند الكثير من مشهورات وسائل التواصل اللاتي يعتقدن أن هذا أسهل طريق للوصول إلى الشهرة. ولا يحتاج إلى أن ندلل على ذلك بالأسماء؛ يكفي أن تشاهد حساباتهم في السناب؛ لتعرف حجم التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكثير.