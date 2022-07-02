ممنوع الاقتراب.. سلبي للغاية!

يواتيك في صباحك المزهو بالتفاؤل، وأنت تحمل كوب قهوتك؛ لتباشر عملك بكل نشاط؛ ليبدأ بالتشكي من سوء نومته الليلة البارحة، وارتفاع ضغطه وألم رقبته، وقائمة يومية متجددة من المنغصات التي يبرع في اصطيادها، ولم يكتفِ بالاحتفاظ بها في نفسه، بل إنه يبث سمومها على كل من يقابله في مناسبة وبدون مناسبة؛ ليبث تلك الأنفاس السلبية المعكرة لصفوهم!