مواقفك تصنع مكانتك

هذه المظاهر كانت تتكرر بتكرار احتفالاتنا الدينية، التي تجمعنا حتمًا بالإخوة في الدين، والثقافة.. وكنا نمارسها بحدود إمكاناتنا، من زيارات أو اتصالات أو اجتماعات عائلية.. إلخ. إلى أن جاءت ثورة تقنية هائلة، أوجدت الإنترنت، وطورت في تقنيات الويب التي أفرزت شبكات التواصل الاجتماعي، التي يعود لها الفضل في سهولة التواصل الذي أصبح أقل تكلفة وجهدًا. وبذلك استُنسخت طرق التهاني والتبريك، ورسائل تبادل الدعوات الصادقة بأن يرزقنا الله قبولاً في شهره المبارك. وبغض النظر عن أن تلك الرسائل أصبحت لا تحمل روحًا تخصها؛ إذ تصلك رسالة محولة من أحدهم، الذي وصلته محولة من شخص آخر، وكأن تلك الدعوات تشكل عبئًا يجب التخلص منه، وواجبًا يجب تقديمه.. فبظني أن كل ذلك محتمل إلى حد ما، حتى نتوقف عند: ما قيمة أولئك الأشخاص في حياتنا؟!