موظفو خدمات العملاء.. من خارج حدود البلد..!!

قد لا تُفاجأ حينما تتواصل مع تطبيق لإحدى شركات التسويق الإلكتروني، أو حتى من بعض شركات الاتصالات الحديثة العاملة بالسعودية فقط، مستفسرًا عن بعض الخدمات، بأن مَن يقدم لك الخدمة هم من خارج حدود البلد، ومن وراء أعالي البحار، ويرد على استفسارك بكل ثقة من مقر منزله أو منزلها؛ لأن الموظفين إياهم من الجنسين، ومن مختلف الجنسيات العربية، من مصر والأردن، ولبنان وغيرهم..!! فلا تستغرب حينما يسألك الموظف/ ة عن المسافة على سبيل المثال (وقد حصل ذلك لبعض العملاء..!) بين مدينتَي الدمام والطائف..!! وبكل ثقة يقال للعميل الذي هو ربما يكون من المقيمين الجدد في بلدنا، ولا يعرف أين تقع هاتين المدينتين بالضبط؟! فضلاً عن المسافة بين كل منهما، وفي الأخير تقول له الموظفة المسافة بين المدينتين المذكورتين ساعتان..!! هي إجابة فورية عن سؤال العميل، صح خطأ لا يهم، المهم أجابت و"خلاص"..!! والخطأ لا يتحمله أولئك الموظفون قطعًا، بل تلك الشركات التي أسندت وظائف خدمات العملاء لموظفين وموظفات يعملون من خارج حدود الوطن، على الرغم من عمل تلك الشركات داخل نطاق السوق السعودي، بينما موظفوها من خارج حدود الوطن، ودون أي رقابة عليهم، فضلاً عن عدم تأهيلهم وتدريبهم لمعرفة المدن والمحافظات في بلد مترامي الأطراف، وأشبه بقارة -ما شاء الله- كبلادنا المملكة العربية السعودية..!