موقف يعكس أصالة السعوديين

إن كان من شكر بعد الله سبحانه وتعالى فهو لأمير المنطقة، سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز، الذي اهتم بقضية المغالاة في الديات، وسعى كثيرًا لوضع حد لهذه الظاهرة التي تتقاطع مع تقاليد المجتمع، وترتب أعباء كثيرة على ذوي من يتورطون في جرائم قتل، حتى تمكَّن بمساعدة زعماء قبائل المنطقة وأعيانها والمهتمين بإصلاح ذات البَيْن من التوصل إلى اتفاق ملزم، وقَّع عليه الجميع، بتحديد مبلغ 5 ملايين ريال كسقف أعلى في حالات الوفاة، ومليون ريال لحالات الإصابات البليغة، ونصف مليون لبقية الإصابات.