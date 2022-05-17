نتائج الربع الأول من العام 2022.. مؤشرات وليست توقعات

بداية كما هو في العنوان أعلاه، أن هذه النتائج تعتبر مؤشرات لما تم تنفيذه على أرض الواقع، وهي مقارنة فعلية بين الموازنة التقديرية للدولة، وبين الميزانية الفعلية خلال نفس القترة، وما أقصده بالمؤشرات، أنها تعطينا دلائل واضحة على مدى تطابق المقدر مع الفعلي، وعلى مدى نجاعة سياسات ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك، وأيضًا مؤشرات ودلائل على التوجه العام سواء للاقتصاد المحلي أو العالمي خلال هذه الفترة من الربع الأول من العام 2022، ولا يمكن اعتبار أن هذه النتائج توقعات مسبقة، لأنها أساس تمت على أسس تقديرية، وعادة في الموازنات العامة التقديرية يكون هنالك نوع من الحذر في عملية التقدير، خاصة في دولة مثل السعودية، فإن توسيع مساحة التقدير قد تؤدي إلى نزيف في عدد من المجالات، أو طغيان ملفات على ملفات أخرى، وفي نفس الوقت فإن التشديد الكثير في التقدير المتحفظ، قد يؤدي إلى خنق المسيرة وتحقيق معدلات نمو متدنية.