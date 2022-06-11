نظام الرعاية الصحية بالمملكة قادر على دحر "جدري القردة" و"أنفلونزا الطماطم"

السعودية ولله الحمد أبلت بلاءً حسناً، في مواجهة فيروس كورونا، وحصدت المركز الأول عالميًا كأفضل حكومة استجابت للجائحة، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال ومركز بابسون العالمي، في إنجاز نفخر ونعتز به نحن المنتمون لهذه الأرض الطاهرة المباركة، وقد استحقت المملكة هذا الشهادة باستجابتها القوية والمدهشة لهذه الجائحة، فقد استشعرت - القيادة أيدها الله - بحكمتها ورشدها خطورة الجائحة، واتخذت حزمة من الإجــراءات الاحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة، وذلك قبل تسجيل أول حالة إصابة في البلاد، ومن أهم تلك الإجراءات تشكيل اللجنة العليا الخاصــة باتخــاذ كافــة الإجــراءات الاحترازيــة، والتدابيــر اللازمــة لمنــع انتشــار الجائحــة، حيث قامت هذه اللجنة بعمل كبير وجبار، وتعاطت بصورة اتسمت بالاحترافية والحسم مع الجائحة، واتخذت الكثير من الإجراءات السريعة والعاجلة، وقد ساهمت تلك الإجراءات بصورة كبيرة في الحد من انتشار الجائحة.