هدم أسوار المدرسة!

يقف اليوم أبناؤنا وبناتنا من الدراسة بعد فصول دراسية مفاجئة من آثار جائحة كورونا المستجد١٩ التي عصفت بالعالم في جميع مجالاته؛ إذ خرجت المجتمعات من تلك الجائحة وقد تلقت دروسًا عدة، منها تجربة الدراسة عن بعد، التي نجحت فيها بحق وزارة التعليم بدعم من القيادة الرشيدة –أعزها الله- باستمرارية الدراسة وعدم توقفها. وهذه الأزمة أثرت في النظرة والتطبيق للتعلم التقليدي بين أسوار المدرسة وقادته لمرحلة جديدة تحولية للتعلم الإلكتروني أو التفاعلي عن بعد.