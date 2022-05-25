هل تبدأ مشروعك بالقروض؟

عندما يسمع الكثير منا قصص الناجحين في عالم المال والأعمال، وأنهم بدؤوا مشاريعهم التجارية بالقروض، يُعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد للانطلاق نحو النجومية التجارية، ولكن هل هذا الكلام صحيح؟ سألت أحد الأصدقاء عن هذا الأمر فحذَّرني بشدة قائلاً: إنك عندما تخسر سيضيع كل شيء، وتتحمل القرض على ظهرك الذي ربما يؤدي بك إلى السجن - لا قدر الله -، ولكن حاول أن تبدأ من الصفر، وإذا لم تستطع ذلك ابحث عن شريك مناسب، يتحمل جزءًا من التكاليف، أو يتحملها كاملة، مقابل قيامك بالمتابعة والإدارة حسب النسبة المتفق عليها.