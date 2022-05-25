هل نهاية المعروف قضية..؟!!

يروي لي أحد الثقات أنه يعرف شخصًا كريمًا معطاء، باذلاً للخير، محبًّا له، ديدنه فعل الخير، وإقراض الناس قروضًا حسنة، وتفريج كربهم ممتثلاً بذلك قول الله -عز وجل-: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ، مَن كانَ في حاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عنْه بها كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ..".