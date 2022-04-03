هيئة الغذاء والدواء والفيمتو..!

تنتشر الكثير من الشائعات المتعلقة بالأغذية والأدوية دون أن نجد لها إجابة علمية مقنعة؛ مجرد تكهنات هنا وهناك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وما عدا ذلك لا يوجد.
فمثلاً موضوع "الفيمتو" وارتباطه برمضان، وما صاحبه من شائعات تؤكد ضرره، وفي المقابل شائعات أخرى تؤكد عكس ذلك، جعلنا في حيرة من أمر هذا الشراب العجيب الذي يكتسح اكتساحًا كبيرًا في هذا الشهر الكريم.
هذا المشروب أطلقت هيئة الغذاء والدواء تصريحًا تؤكد من خلاله عدم ضرره باعتدال. وهذا شيء جميل أن تواكب الهيئة الكثير من الشائعات المتعلقة بحياتنا؛ لتنير دروبنا، وتصحح مسارنا بدلاً من المشي هكذا على غير هدى؛ إذ توجد الكثير من الأخطاء الكارثية التي نتعامل معها بشكل مستمر في أمورنا الغذائية أو العلاجية، ولا نعلم مدى خطورتها إلا متأخرًا؛ وهو ما يجعل موضوع تداركها أو علاجها أمرًا صعبًا على الإنسان وعلى الدولة التي تنفق مليارات على القطاع الصحي.
أتمنى من الهيئة كما سارعت في حسم موضوع الفيمتو أن تسارع في حسم الكثير من الأفكار والعادات الخاطئة التي نمارسها بشكل مستمر، ولا نجد لها إجابة شافية، أو أن تضع رقمًا يمكن من خلاله التواصل مع مختصي الهيئة لإرشادنا إلى الطريق الصحيح؛ حتى نتجنب الكثير من المشاكل التي تنشأ من جراء ممارستنا تلك الأفكار أو العادات الخاطئة.
من أبرز الشائعات التي نسمعها خلال رمضان (إن المشي في النهار مفيد جدًّا)، بينما يقول البعض إنه ضار جدًّا وأنت صائم.. مَن يفتينا؟ شرب القهوة على الإفطار مباشرة يسبب القرحة.. مَن يفتينا؟ أكل اللقيمات ـ وهي الأكثر شعبية في رمضان ـ من أسباب زيادة الوزن.. مَن يفتينا؟ خلاف عشرات الشائعات التي لا نعلم صحتها. أفتونا يا هيئة الغذاء والدواء.