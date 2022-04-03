هيئة الغذاء والدواء والفيمتو..!

هذا المشروب أطلقت هيئة الغذاء والدواء تصريحًا تؤكد من خلاله عدم ضرره باعتدال. وهذا شيء جميل أن تواكب الهيئة الكثير من الشائعات المتعلقة بحياتنا؛ لتنير دروبنا، وتصحح مسارنا بدلاً من المشي هكذا على غير هدى؛ إذ توجد الكثير من الأخطاء الكارثية التي نتعامل معها بشكل مستمر في أمورنا الغذائية أو العلاجية، ولا نعلم مدى خطورتها إلا متأخرًا؛ وهو ما يجعل موضوع تداركها أو علاجها أمرًا صعبًا على الإنسان وعلى الدولة التي تنفق مليارات على القطاع الصحي.