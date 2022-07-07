وقفة مع الصديق الأمريكي

ولعبة المصالح هذه أوضح ما تكون في حال الولايات المتحدة، فقد جال الرئيس الأمريكي جو بايدن كثيرًا من دول العالم؛ لحشد دعم الحلفاء اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا لمحاصرة روسيا؛ عقابًا لها على حربها ضد أوكرانيا، وعلى الرغم من كل الإجراءات غير المسبوقة التي نفّذتها الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لخنق روسيا، ومنها مصادرة أرصدتها واستثماراتها، إلا أن من الواضح أن هذه الإجراءات البَعدية، وغير الاستباقية، لهزيمة روسيا في أوكرانيا لا تسير كما هو مخطط لها، فـ"العملية العسكرية" كما تسميها روسيا قاربت على تحقيق أهدافها، ودول العالم، وبعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، تتفلت من الالتزام بالإملاءات الأمريكية، والصين أخذت ترفع من وتيرة تهديدها إذا ما أعلنت تايوان الاستقلال من جانب واحد، وكوريا الشمالية تواصل تحدي الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية، وإيران تواصل الطنين الإعلامي عسكريًا وسياسيًا.