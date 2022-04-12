التنازل عن حق القصاص وعتق الرقاب أمر شرعه الإسلام، ولا يعفو إلا من يبحث عن الأجر والمثوبة والعتق من النار، لكن ترسيخ ثقافة العفو على مبدأ العقاب ونتائجه على المجتمع على نحو من التأكيد { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.. وفي المقابل إذا كان ولا بد من التنازل كحق لأهل المتوفى فلا بد أن تكون هناك فترة توقيف للقاتل، تتراوح بالسجن (من سنتَيْن إلى خمس سنوات)، وبعدها يُطلق سراحه، ويكون فيها قد استفاد من التجربة والدرس، واعتبر المحيطون به أن العفو لا يمنع تنفيذ محكومية السجن ودفع الغرامات..!!