قضايا الأندية الرياضية السعودية.. إلى متى؟

من النادر جدًّا أن تجد شكاوى بين فريقَيْن في البلد نفسه في معظم دول الخليج العربي. الاستثناء الوحيد هو ما يحدث لدى أنديتنا السعودية ودورينا المحلي؛ ففي فترات سابقة شهد التنافس بين بعض الأندية أشُدَّه لانتقال لاعب من نادٍ لآخر، وما يصحبه من شكاوى لدى اللجان المحلية، وما زالت هذه الشكاوى إلى يومنا هذا، وبعضها تم فيها إصدار قرارات مبدئية بغرامات مالية، بلغت 27 مليون ريال، وإيقافات، ومنع من التسجيل، قد تكتسب القطعية، وربما قد يطول أمد التقاضي فيها لدى اللجان..!!