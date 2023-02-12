مهلًا تعليمنا.. هناك وميض فجر جديد

وعلى الرغم من وجود إدارات تعليمية في مناطق المملكة ومحافظاتها؛ إلا أن هذه المركزية حوّلت هذه الإدارات التعليمية إلى أدوات تنفيذية فقط تُعنى بتنفيذ التوجيهات والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم دون مراعاة تطبيق مبدأ الملاءمة بين الخدمات التعليمية وبين الظروف للمناطق التعليمية؛ حيث إن لكل منطقة تعليمية خصائصها الطبيعية والجغرافية والاقتصادية التي تُمَيزها وتختلف عن غيرها والتي تعتبر في نفس الوقت عاملًا للاستثمار يمكن الاستفادة منه متى ما أُحسِن استغلاله، فمثلاً منطقة عسير بجنوب المملكة تمتاز بأنها منطقة سياحية متميزة ولها طابع وإرث تراثي يميزها عن غيرها، وكذلك أهالي تلك المنطقة يمتازون بالحرفية العالية في عدة فنون مختلفة؛ فكان من الأوْلى من إدارة تعليم منطقة عسير الالتفاتُ إلى هذا الجانب واستغلاله واستثماره من خلال تنشئة أبناء المنطقة على أهمية السياحة والعمل اليدوي، مع الحفاظ على هوية المنطقة وتعزيز الانتماء، مع إعداد برامج ومشاريع وأنشطة تعليمية تُعنى بهذا الجانب.