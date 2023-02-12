مهلًا تعليمنا.. هناك وميض فجر جديد
يقول مصطفى المنفلوطي:
"لا أرى لذة العيش إلا بجوارها، ولا أرى نور السعادة إلا في فجر ابتسامتها".
مع بداية كل يوم جديد أشاهد وأرى ملامح كل مسؤول ومعنيّ بأمر التعليم، يحمل هذا الحب والهيام، ويسعى بكل ما أوتي من جهد ليحقق أهداف التعليم وسياساته رغم ما يحمل في جنباته من هموم وأعباء إلا أنها سرعان ما تضمحل في سبيل غايته السليمة ونيته الصادقة؛ ألا وهو تطوير التعليم والسعي لتحسين مخرجاته؛ حيث جاءت رؤية المملكة 2030 لتمسك بزمام مبادرة هذا التحول لتُحدث نقلة نوعية في جميع مجالات التنمية في المملكة العربية السعودية؛ لا سيما في مجال التعليم، فالملاحِظ لوزارة التعليم في الآونة الأخيرة يرى أنها تسعى إلى إحداث حراك جديد في هيكلتها وتنظيماتها الإدارية، يضاف إلى مسيرتها المميزة كتاريخ مولدها مع نشأة مديرية المعارف عام 1344هـ.
ولقد نصت استراتيجية تطوير التعليم العام بالمملكة على أن الإدارة التعليمية ينبغي أن تكون موفرة لفرص التعلم للجميع، وقائدة للتطوير في منطقتها التعليمية، وممكنة للمدارس لتحقيق الجودة، ومطبّقة لنظام متكامل لتقويم المحاسبية ومشركة للمجتمع ومحفزة للابتكار والإبداع؛ ورغم ذلك فإن مستوى التعليم والنظام التعليمي بالمملكة ما زال دون المأمول، ويعاني من عدة مشكلات كغيره من الأنظمة التربوية في العالم؛ فمن أبرز التحديات العالمية التي تواجه أنظمة التعليم بالمملكة: التنافسية والثورة المعرفية، وتحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم في القرن الواحد والعشرين، والمحافظة على هوية المجتمع وثقافته، أما على المستوى المحلي للإدارات التعليمية فما زالت تعاني من المركزية الإدارية وجمود اللوائح وعدم مرونتها.
وعلى الرغم من وجود إدارات تعليمية في مناطق المملكة ومحافظاتها؛ إلا أن هذه المركزية حوّلت هذه الإدارات التعليمية إلى أدوات تنفيذية فقط تُعنى بتنفيذ التوجيهات والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم دون مراعاة تطبيق مبدأ الملاءمة بين الخدمات التعليمية وبين الظروف للمناطق التعليمية؛ حيث إن لكل منطقة تعليمية خصائصها الطبيعية والجغرافية والاقتصادية التي تُمَيزها وتختلف عن غيرها والتي تعتبر في نفس الوقت عاملًا للاستثمار يمكن الاستفادة منه متى ما أُحسِن استغلاله، فمثلاً منطقة عسير بجنوب المملكة تمتاز بأنها منطقة سياحية متميزة ولها طابع وإرث تراثي يميزها عن غيرها، وكذلك أهالي تلك المنطقة يمتازون بالحرفية العالية في عدة فنون مختلفة؛ فكان من الأوْلى من إدارة تعليم منطقة عسير الالتفاتُ إلى هذا الجانب واستغلاله واستثماره من خلال تنشئة أبناء المنطقة على أهمية السياحة والعمل اليدوي، مع الحفاظ على هوية المنطقة وتعزيز الانتماء، مع إعداد برامج ومشاريع وأنشطة تعليمية تُعنى بهذا الجانب.
والسبيل إلى ذلك يكمن في تكامل جهود وزارة التعليم مع إدارات المناطق التعليمية من خلال منح مسؤوليها الكثير من السلطات الإدارية التي تمكّنهم من اتخاذ صنع القرارات وليس التركيز فقط على تنفيذها، وفي ذات الوقت لا بد أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة ليُحاسَب المسؤول على مدى قدرته في تنفيذ القرارات مقابل السلطات الممنوحة له، مع وجود جانب من التحفيز والمكافأة للمتميزين منهم.
وختاماً، فإن السبيل لتطوير إدارات المناطق التعليمية ينبثق من أهمية موقعها في النظام التعليمي؛ فهي حلقة الوصل بين وزارة التعليم والمدارس؛ مما يسمح لها بتنفيذ الخطط الإجرائية والتشغيلية وتحقيق أهداف التعليم من خلال رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في تطوير نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وأن نكون على وعي تام بأن هذا الحراك التعليمي سيكون نجمة في سماء مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.