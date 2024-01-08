الإبداع في تطوير الموظفين

يعاني بعض الموظفين الجدد في الشركات والجهات غير الاحترافية من الإهمال في البدايات؛ فلا ترحيب، ولا تعارف، ولا فترة تمهيدية تعريفية لائقة.. مجرد توقيعه العقد الوظيفي، وبعدها يُترك للبحث بنفسه عن قسمه الذي سيعمل فيه، وعن الوصف الوظيفي؛ فيبدأ يشعر بأنه تائه، ولا وجود لبيئة وظيفية مطمئنة، ولا قيادة مؤسسية حكيمة.. وهذا يقود إلى إنتاج موظف غير مستقر، ويبحث عن مكان آخر يتناسب معه.

تطوير الموظفين لا يقتصر على الدورات والقاعات التدريبية؛ فهناك وسائل مختلفة، وفي متناول الجميع، يمكن أن تسهم في تطوير أداء الموظفين، ومن أهمها التطوير بالتلمذة والمرافقة المستمرة؛ إذ يطلب من الموظف الجديد الوجود المستمر مع الموظف الخبير للتعلم منه، واكتساب المعرفة والمهارة من خلال ملاحظته ومتابعته، ومشاهدة مواقفه الوظيفية، وتطبيقها تحت إشراف الموظف الخبير.