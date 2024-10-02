ما فائدة العقل في الخمسـين؟

بعضنا حينما يصل سن الخمسين وبضع سنين بعدها يستذكر الماضي، وتحديدًا الجانب المظلم منه؛ فيراجع كشف حساباته، ويخلص لنتيجة الشعور بالندم الشديد والمرارة في أبهى صورها؛ وذلك بسبب أفعال وأقوال في فترة شبابه، سواء من تضحيات لأشخاص على حساب آخرين، أو إقدامه على قرارات خاطئة، يراها بمنظور العمر الحالي الذي يعيشه، ويغلب عليه التحسر والندم؛ إذ يري -كما هي قناعاته في عمر الخمسين- أن لو عادت به حقبة من الزمن للوراء لما تصرف بتلك الصورة وهو في عشرينيات العمر وثلاثينياته..!!