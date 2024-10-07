يوم المُعلِّم.. آمال وطموحات..!

ومن الأشياء المفرحة والمبهجة التي تعوَّد المعلمون والمعلمات عليها رسالة التهنئة بيومهم العالمي، الذي حرص معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف البنيان، على إرسالها لكل المعلمين والمعلمات في يوم السبت الماضي 2 ربيع الآخر، الموافق 5 أكتوبر، الذي وافق اليوم العالمي للمعلم، وجاء فيها: "يسعدني أن أشارككم الاحتفال بيوم المعلم العالمي، ونحيي معًا كل مُعلِّم ومعلمة. دمتم عطاء وطن، وضياء مستقبل أخضر.. أخوكم يوسف البنيان".