المخدرات.. سلاح الفاشلين "بنكهة الكبتاجون"
بالرغم من أن آفة المخدرات باتت مشكلة عالمية، لا تكاد تسلم من شرورها دولة من دول العالم، ولاسيما في ظل امتلاك عصابات التهريب، التي تعمل ضمن شبكات دولية منظمة، ميليشيات مسلحة، أشبه بالجيوش النظامية، إضافة للإمكانات المادية الهائلة، إلا أن المتابع لما يحدث في السعودية يصل إلى قناعة بأن هذه البلاد باتت مستهدفة من دوائر شريرة، تسعى بشتى السبل لتهريب تلك السموم إليها؛ فلا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن إحباط عملية تهريب ضخمة بوسائل شيطانية، مثل وضع الحبوب المخدرة ضمن شحنة رمان أو عنب، أو داخل ألواح خشبية، أو أجهزة ومعدات طبية وصناعية، لكن الجهات الأمنية نجحت بفضل الله ثم ما يتمتع به عناصرها من يقظة وفطنة وأجهزة حديثة ومتطورة في كشف تلك المحاولات، واعتقال من يقفون وراءها، إلا أن هذه النجاحات لم توقف تلك المحاولات المحمومة.
بعيدًا عن نظرية المؤامرة فإن هذا الإصرار العجيب يكشف بوضوح أن المخدرات أصبحت أكثر من مجرد تجارة غير مشروعة، بل إن البعض قام بتحويلها إلى سلاح فتاك لتدمير الشباب الذين هم أعز ما تمتلكه الأمم والشعوب، وإلا فما هو السبب الذي يدفع عصابات التهريب لتكرار مساعيها مع العلم بأنها محكوم عليها بالفشل؟
ربما يرى البعض أن الرغبة في تحقيق مكاسب مادية هو السبب في ذلك، ولاسيما أن السعودية دولة يتمتع سكانها بارتفاع مستوى الدخل والقوة الشرائية. وهذا صحيح -والحمد لله-، لكنها بالتأكيد ليست الدولة الوحيدة التي تمتلك هذه الميزة؛ فغالبية دول الخليج كذلك، وربما تكون تعاني بدورها من محاولات اختراق بواسطة عصابات التهريب، لكن قطعًا ليس بالوتيرة نفسها التي نشهدها في السعودية.
إذن، فالأمر ليس مجرد تجارة محظورة بل هو مخطط متكامل الأركان. وهذه الحقيقة تؤكدها تحقيقات الأجهزة المختصة مع المتورطين الذين تم توقيفهم؛ إذ تكشف أن غالبية الكميات المضبوطة من السموم كان منشؤها دولتَين يتمتع فيهما حزب الله بسلطات واسعة. وهذا الحزب الإرهابي الذي يناصب بلادنا العداء تنفيذًا لأجندة دول أخرى معلوم أنه يعتمد بصورة رئيسية في تمويل عملياته على تجارة المخدرات، وله مزارع ومصانع معروفة في تلك الدول.
وبعد أن فشل الحزب الطائفي في مواجهة السعودية، وتلقَّى ضربات قوية من الدبلوماسية السعودية التي حاصرته، وكشفت ألاعيبه ومخططاته لتصدير الفوضى لدول الخليج، لم يجد قادته بُدًّا من استخدام المخدرات كسلاح جبان لتدمير الشباب، وإنهاء مستقبلهم، وتحويلهم إلى مرضى نفسيين، يعيشون عالة على عائلاتهم، إضافة لتفكيك الأُسر، وتشريد أفرادها.
وقد فطنت الأجهزة الأمنية لهذه المحاولات، وضاعفت جهودها لمراقبة المنافذ كافة، ومتابعة المهربين في الخارج، وأصبحت قادرة بكوادرها المؤهلة والأجهزة المتطورة التي تستخدمها على استئصال هذه الآفة.
ليس ذلك فحسب، ولكن لأن السعودية تهتم بالعنصر البشري أولا ًفقد اهتمت بتوفير العلاج للمتعاطين، وتكثيف التوعية والتحذير من الآثار الضارة للمخدرات، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تنسق جهود الدول لمواجهة هذه التجارة الممنوعة.
هذه الاستراتيجية ذات المحاور المتعددة يمكنها تحقيق نتائج إيجابية تحفظ هذا المجتمع، شريطة أن يرافقها جهد شعبي مُنظَّم لتكثيف التوعية داخل الأسر، والانتباه للأبناء، ومراقبة سلوكياتهم، وإبعادهم عن أصدقاء السوء، وتنبيههم لهذا الخطر الداهم، واللجوء للأجهزة الأمنية في حالة أي اشتباه، والمسارعة لمراكز العلاج في حالة وقوع أي فرد في فخ التعاطي والإدمان.
أبناؤنا أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عنهم؛ لذلك لا ينبغي أن نتركهم فرائس سهلة لمن يريدون أن يدمروا مستقبلهم. وأولى خطوات التحصين والحماية تتمثل في الاقتراب منهم، والتعرف على مشكلاتهم، وتفهُّم مخاوفهم، وعدم الاستخفاف بها؛ لأن ذلك يخلق فجوة يصعب ردمها مستقبلاً.
وفي حالة وقوع أحدهم في فخ المخدرات فإن ذلك ليس نهاية المشوار؛ فالعلاج متوافر ومتاح أمام الجميع، ولا مبرر للإحجام عن ذلك خوفًا من الوصمة الاجتماعية أو ألسنة الناس؛ فمستقبل أبنائنا أكثر من ذلك أهمية.