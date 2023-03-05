المخدرات.. سلاح الفاشلين "بنكهة الكبتاجون"

بالرغم من أن آفة المخدرات باتت مشكلة عالمية، لا تكاد تسلم من شرورها دولة من دول العالم، ولاسيما في ظل امتلاك عصابات التهريب، التي تعمل ضمن شبكات دولية منظمة، ميليشيات مسلحة، أشبه بالجيوش النظامية، إضافة للإمكانات المادية الهائلة، إلا أن المتابع لما يحدث في السعودية يصل إلى قناعة بأن هذه البلاد باتت مستهدفة من دوائر شريرة، تسعى بشتى السبل لتهريب تلك السموم إليها؛ فلا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن إحباط عملية تهريب ضخمة بوسائل شيطانية، مثل وضع الحبوب المخدرة ضمن شحنة رمان أو عنب، أو داخل ألواح خشبية، أو أجهزة ومعدات طبية وصناعية، لكن الجهات الأمنية نجحت بفضل الله ثم ما يتمتع به عناصرها من يقظة وفطنة وأجهزة حديثة ومتطورة في كشف تلك المحاولات، واعتقال من يقفون وراءها، إلا أن هذه النجاحات لم توقف تلك المحاولات المحمومة.