الموظف في المقهى!!

أعجبتني ردود الشاب المتحمس للعمل، والمُقبل بكل طاقته نحو خدمة روَّاد المقهى. كان مُلمًّا بكل أسماء المشروبات الباردة والساخنة، وأنواع المعجنات التي تُباع في المقهى، وأسعارها. آمنت بأن مثل هذا النوع من الموظفين هو المطلوب والمرغوب من كل المنظمات.. يمتلك الرغبة والشغف العالي، ولديه القدرة والمهارة والمعرفة، ويُعدُّ نموذجًا للموظف المثالي.