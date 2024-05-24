مطابخ المطاعم وكاميرات المراقبة

بالطبع لا تستطيع الجهات المعنية مراقبة جميع تلك المواقع لكثرتها وانتشارها، ولكن توجد حلول، تساعد على التخفيف من تلك التجاوزات، وتحد من التلاعب الحاصل من بعض العمالة المرضى، عن طريق وضع كاميرات داخل المطابخ وأماكن التجهيز مربوطة بشاشات في أماكن استقبال المستهلكين؛ ليطلع عليها جميع رواد المطعم، ويصبح جميع ما يدور في المطبخ تحت نظرهم ورقابتهم؛ ما يساعد بشكل كبير على تحقيق النظافة والسلامة في تجهيز المأكولات والمشروبات؛ لأن بعض العمالة إذا أَمِنوا العقوبة أساؤوا الأدب، خاصة في ظل غياب الدين والضمير لدى بعضهم؛ ما يجعلهم لا يتورعون عن ارتكاب القذارة بشكل متعمد، ولكن في حال وجود كاميرات تكشفهم، ويطلع عليها جميع رواد المطعم أو الكوفي، فإن المسألة ستتغير للأفضل؛ إذ لا يمكنهم عمل تلك التجاوزات، بخلاف أن تلك الكاميرات ستبعث الاطمئنان لدى مرتادي تلك المواقع؛ ما يزيد من تحريك هذا القطاع اقتصاديًّا؛ وبالتالي يستفيد الجميع.