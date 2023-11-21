ولا ريـال..!!

إن لقاء فضائيًّا في قناة ما، وعبر برنامج ما، ومذيع ما، لن يكون كافيًا لإظهار المعلومات كاملة، سواء من حيث طرح الأسئلة، أو من خلال الإجابات عنها، بل حتى من خلال اقتناع المتلقي الرياضي بها؛ ذلك أن الحقيقة أن لم تأتِ في وقتها؛ فلا قيمة لها في الأوقات الضائعة..!!