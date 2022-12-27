الحل قد يكون في السجن أربع سنوات، ما فيها لا راح ولا رجع، على سبيل المثال؛ لعلها تكون درسًا لهم، ورادعًا لغيرهم.. أو على الأقل تكون مانعة وعذرًا لمن لا يريد الدخول في المضاربات الجماعية مستقبلاً؛ لينفذ بجِلده وجيبة.. كما أنها مع مرور الوقت ستكون ثقافة احترام للقوانين، والتفكير بموجبها، وطريقة مثلى في التعامل مع الآخرين بدون مضايقات وملاسنات، وعدم الدخول معهم في مناوشات على المستوى الفردي، والجماعي..!!