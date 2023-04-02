الحلم السعودي لا يستبعد أحدًا

تأتي القناعة وتحضر حينما تتجسد المشاركة أكثر في نفوس من يوجَد على إطار الحدود وخارج الحدود، ويرى الأحداث، ويسمع الإنجازات، ويصنع لنفسه موضعًا للشراكة في ماعون الاقتصاد الحقيقي، الذي يزيل كل الشوائب والبؤر، ويفتح أبوابًا جديدة، وآفاقًا بين السببية والتأثير؛ وهذا ما يخلق مناخًا اقتصاديًّا، يزيد من تعزيز الثقة التي زُرعت من أول وهلة، وكان هذا التجاذب وذاك الحضور وبهذه المستويات؛ ما جعل العالم يتشكل، والأحلام السيئة تتبخر، والخطط البديلة تستيقظ؛ فكان هذا النجاح العظيم في معسكر الاقتصاد ومجاله العالمي الفسيح.