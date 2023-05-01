الشغف والنجاح.. وجهان لعُملة واحدة
يبحث الإنسان بطبعه عن النجاح في كل عمل يقوم به، وينفر من الفشل الذي يكون وصمة تلاحقه طوال عمره.
وتتفاوت دوافع الرغبة في تحقيق النجاح بين الناس، بحسب أفكارهم وقناعاتهم وأوضاعهم الاجتماعية.. فهناك مَن يبحث عن النجاح لإثبات قدراته وتفوُّقه، وهناك مَن يبحث عنه للاستمرار في وظيفته حتى يضمن استقرار دخله المادي.. وأيًّا كان الدافع فإن تحقيق النجاح يظل هدفًا رئيسيًّا للجميع.
وللوصول إلى هذا الهدف فإن هناك شرطًا أساسيًّا، لا غنى عنه، هو أن يحب الإنسان عمله، ويشعر بالرغبة في ممارسته والقيام به؛ حتى لا يتحول إلى ما يشبه الآلة التي تعمل بدون روح، وتقوم بمهامها بدون إحساس أو رغبة في التفوق.
ومن يبتليه الله بفقدان الدافع أو النفور سيقضي وقت عمله وهو يتطلع بين الفينة والأخرى نحو ساعته، ويشعر كأن عقاربها قد توقفت عن الدوران، وأن الدقائق تمضي ثقيلة على قلبه، وكأنها ساعات طوال؛ وكل ذلك لأنه يقوم بمهام عمله رغمًا عنه، ودون إرادته؛ لذلك يتحول إلى جسد بلا روح، فاقد للطموح.
في المقابل فإن الشخص المحب لعمله هو إنسان متجدد، متصالح مع نفسه، لا يكل ولا يمل من البحث عن فرص التطور والترقي، يستيقظ من نومه مبكرًا، وعندما يتحرك إلى مكان عمله تجده وكأنه خارج إلى نزهة، أو لممارسة إحدى هواياته المحببة. هذا الإحساس بحب العمل يسمى "الشغف"، وهو الذي يمنح الإنسان القدرة على الاستمرار، حتى إذا تعرض للفشل والسقوط فإنه يكون قادرًا على النهوض من جديد، وتجاوُز حالات النكسات.
ومن الضروري التمييز بين الشغف والحماس؛ لأن الشغف هو قوة دافعة، تمد الإنسان بمبررات وجوده، وتجعله أكثر قدرة على الإبداع وتحدي المستحيل. أما الحماس فإنه قد يكون حالة عابرة، أو انفعالاً وقتيًّا، وربما ينتج من تصورات غير حقيقية؛ لذلك مفعوله قصير، ولا يستمر فترة طويلة.
ولا يقتصر الشغف على العمل الوظيفي فقط، بل يلازم الإنسان في كل ما يقوم به؛ فحب الخير نوع من الشغف، والالتزام بالأخلاق الفاضلة الكريمة أصله الشغف، والارتباط بالعائلة كذلك.. فهو طاقة داخلية جبارة، تدفعنا لتفضيل أمر مُعيَّن، ومحبة قضاء الوقت فيه، وله قدرة كبيرة على ضخ الطاقة الإيجابية والنشاط داخل الإنسان، ومنحه الحيوية، ودفعه نحو تحقيق الإنجازات العظيمة.
وحتى يظل الإنسان محتفظًا بشغفه وحبه لعمله لا بد له من وجود بيئة سليمة، وقيادة مبدعة وخلاقة، تأخذ بيده نحو مراقي الإبداع والتجويد، وتعينه على تحقيق النجاح. وهذه هي الأماكن التي توجد فيها إدارة ملهمة، تُعين مرؤوسيها على القيام بواجباتهم على أكمل وجه وأفضل صورة.. فالإدارة الواعية -كما يُعرِّفها المختصون- هي القدرة على تفجير طاقات العاملين، واستنفار قدراتهم، واستنهاض طاقاتهم.
أما أصحاب الفكر الإداري المتحنط الجامد فلا يجيدون -للأسف- سوى افتعال الصراعات، واختلاق الأزمات والمشكلات، ووضع العراقيل أمام المتميزين، ومنعهم من الابتكار، وإلزامهم بالروتين والبيروقراطية التي تقتل في دواخلهم الرغبة في التجديد. وهؤلاء سرعان ما يموت في دواخلهم الإحساس بالانتماء والولاء لمكان العمل، ويتحولون إلى مجرد أرقام وشخوص باهتة، لا يستطيعون تحقيق الإضافة الإيجابية عند حضورهم، ولا يحس بهم أحد عند غيابهم.
وأختم بهمسة في آذان من يتعرضون لمثل هذه التجربة القاسية بأن يسارعوا إلى مغادرة مثل هذه البيئة الطاردة، ويبحثون عن عمل آخر في أماكن أفضل؛ لأنهم سيكونون عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، وربما يصل بهم الأمر إلى الاكتئاب. ولا شك أن ذلك سوف ينعكس على تفاصيل حياتهم الخاصة، ويؤثر على علاقاتهم بزوجاتهم وأبنائهم. ولا أعتقد أن هناك ما يستحق أن يضحي الإنسان لأجله بسعادته في هذه الحياة التي وإن طالت فإنها قصيرة بمقياس اللحظات الجميلة التي عشناها.