الشغف والنجاح.. وجهان لعُملة واحدة

في المقابل فإن الشخص المحب لعمله هو إنسان متجدد، متصالح مع نفسه، لا يكل ولا يمل من البحث عن فرص التطور والترقي، يستيقظ من نومه مبكرًا، وعندما يتحرك إلى مكان عمله تجده وكأنه خارج إلى نزهة، أو لممارسة إحدى هواياته المحببة. هذا الإحساس بحب العمل يسمى "الشغف"، وهو الذي يمنح الإنسان القدرة على الاستمرار، حتى إذا تعرض للفشل والسقوط فإنه يكون قادرًا على النهوض من جديد، وتجاوُز حالات النكسات.