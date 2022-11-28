الإبهار السعودي في المونديال

وخارج الملعب كانت تلك الجماهير تتجمع عند "البيت السعودي"، الذي أُقيم على كورنيش الدوحة، ويفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الـ12 ظُهرًا إلى الـ12 بعد منتصف الليل، حيث يستمتع الزوار بتجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضيًّا، كما توجد المأكولات السعودية التي تُقدَّم للضيوف مع القهوة المتميزة. وهناك مسرح ضخم داخل البيت، يُحيي فيه جملة من الفنانين السعوديين حفلات غنائية، تستمر منذ افتتاح البطولة حتى اختتامها، إضافة إلى العديد من الفعاليات الفنية ذات الطابع الثقافي، مثل التعريف بالفلكلور السعودي.