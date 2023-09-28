كبار السن ماضي وحاضر ومستقبل المجتمعات

إنه لجدير بنا الأخذ بعين الاعتبار التجارب العظيمة لكبار السن أصحاب الخبرات المتراكمة والتي أنارت دربنا والتي يجب العمل عليها وتطويرها بما يتواكب مع تطلعات عصرنا الحالي؛ وذلك لاعتقاد بعض أفراد المجتمع بأن تقدم السن عند البعض يعني التقليل من قيمتهم ومكانتهم ودورهم في المجتمع؛ في حين أن دور المسن في المجتمع -وإن تقدم به العمر- يتنوع؛ فهو يمكن أن يساهم في مجال العمل التطوعي كما يساهم في نقل الخبرات والمعرفة للأجيال اللاحقة، كما يقدم الاستشارات والنصائح والحلول من خلال الخبرة التي اكتسبها طوال حياته، كما أنه قد يتفوق على غيره في كثير من مقاييس الأداء الوظيفي.