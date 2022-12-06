الصين والسعودية.. لقاء القمم
أكتب هذه المقالة قبل زيارة الرئيس الصيني (شي جين بينغ) للسعودية بيوم واحد، هذه الزيارة التي يترقبها العالم أجمع نظرًا إلى أنها تجمع أقطابًا مهمة على مستوى العالم، تتمثل في السعودية التي تُعتبر أهم منتِج للنفط على مستوى العالم وقائدة العالم الإسلامي والمحرك القوي والفاعل لمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك أبرز اقتصاد على مستوى دول مجموعة العشرين، وفي المقابل تأتي جمهورية الصين الشعبية التي تمثل ثاني أقوى اقتصاد على مستوى العالم، وأيضًا الدولة الصناعية التي تغذي جميع دول العالم بالمنتجات كافة؛ وهو ما أهَّلها لتكون -بحق- مصنع العالم بلا منازع، كما أنها دولة صناعية متميزة في المجالات كافة، وبالأخص العسكرية منها، واستطاعت خلال فترة وجيزة حجز مقعد مهم بجانب الدول الصناعية الكبرى، خلاف ما تملكه من كثافة بشرية هائلة، تتجاوز المليار والنصف المليار، إضافة إلى أهم مبادرة تجارية في عالمنا المعاصر، وهي مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني قبل تسعة أعوام.
عندما تجتمع قمتان بهذه المواصفات فإنها ستكون -بلا شك- محط أنظار العالم؛ لأن ما يتمخض عنهما من نتائج سيستفيد منه العالم أجمع؛ لأن هاتين الدولتين تشتركان في الهموم والأفكار نفسها؛ فهما مُحبتان للسلام، وتتشاركان نبذ التطرف والإرهاب، وتسعيان لنشر المحبة والتطور وتصدير التقنية والعلم؛ ليعيش العالم بشكل أجمع في وئام وتجانس. كما أنهما تسعيان بشكل جاد إلى محاولة تخليص العالم من الحروب والدمار قدر المستطاع.
عندما يأتي ضيف كبير بحجم الرئيس الصيني لزيارة السعودية، وعقد ثلاث قمم (قمة سعودية صينية، وقمة صينية خليجية، وقمة صينية عربية)، فهذا يؤكد حجم وأهمية ومكانة السعودية التي تستضيف هذه الاجتماعات على أرضها بحضور أكثر من 14 زعيمًا عربيًّا، جاؤوا لبحث أبرز القضايا التي تهم دولنا وجمهورية الصين؛ بما يحقق لنا مستوى متقدمًا من العلوم والصناعات التي برعت فيها هذه الدولة العملاقة، كما يؤكد أن المملكة العربية السعودية رقم مؤثر في سياسة منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن الحديث عن أي منجز في هذه المنطقة إلا وتجد اسم السعودية حاضرًا بقوة.
لقد حققت السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية منجزات وقفزة تنموية هائلة، جعلها محط أنظار العالم أجمع؛ ولذلك نجد السعي الحثيث من أهم قادة دول العالم للحضور إلى الرياض، ومحاولة الاستفادة من تلك المنجزات، وعقد شراكات، بل نجد حضورًا مهمًّا من الشركات العالمية كافة التي تأتي للاستثمار في هذه البيئة الواعدة، وتحقيق النجاح الذي يحلمون به.