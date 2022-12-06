الصين والسعودية.. لقاء القمم

أكتب هذه المقالة قبل زيارة الرئيس الصيني (شي جين بينغ) للسعودية بيوم واحد، هذه الزيارة التي يترقبها العالم أجمع نظرًا إلى أنها تجمع أقطابًا مهمة على مستوى العالم، تتمثل في السعودية التي تُعتبر أهم منتِج للنفط على مستوى العالم وقائدة العالم الإسلامي والمحرك القوي والفاعل لمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك أبرز اقتصاد على مستوى دول مجموعة العشرين، وفي المقابل تأتي جمهورية الصين الشعبية التي تمثل ثاني أقوى اقتصاد على مستوى العالم، وأيضًا الدولة الصناعية التي تغذي جميع دول العالم بالمنتجات كافة؛ وهو ما أهَّلها لتكون -بحق- مصنع العالم بلا منازع، كما أنها دولة صناعية متميزة في المجالات كافة، وبالأخص العسكرية منها، واستطاعت خلال فترة وجيزة حجز مقعد مهم بجانب الدول الصناعية الكبرى، خلاف ما تملكه من كثافة بشرية هائلة، تتجاوز المليار والنصف المليار، إضافة إلى أهم مبادرة تجارية في عالمنا المعاصر، وهي مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني قبل تسعة أعوام.