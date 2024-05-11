مئات الملايين في حساباتهم.. أين دورهم الاجتماعي..؟!

وقد تبلغ معدلات رأس المال المئات من الملايين في حسابات بعض الأفراد، فضلاً عن الكثير من العائلات التي لا يتجاوز عددها عشرة أفراد في الغالب؛ ما يجعلنا نتساءل: كيف لا يصل مثل هؤلاء إلى قناعة الاكتفاء عند هذا الحد من جمع الأرباح مقارنة بما يتم صرفه على حياتهم الشخصية، الذي لا يشكل أقل من اثنين في المئة سنويًّا..!!