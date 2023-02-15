لسنا نُسَخًا متطابقة

هذه الحروب الكلامية في الإعلام، وإثارة التساؤلات والتكهنات، بوجود حالة من التوتر بين دولتَين، ما هي إلا ضرب من الجدال الذي لا يفضي إلى شيء، ولم يكن ولن يكون في يوم من الأيام خلافًا رئاسيًّا بين الدولتين.